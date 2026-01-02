Marsiglia-Nantes domenica 04 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 15:00 si affrontano Marsiglia e Nantes, con formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili. Dopo un avvio di stagione caratterizzato da alcune difficoltà, il Marsiglia di De Zerbi cerca di consolidare la propria posizione, affrontando il Nantes di Kantari. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, impegnate in Ligue 1 e in Champions League.

Riparte il 2026 del Marsiglia di De Zerbi impegnato in casa contro il Nantes di Kantari.  Per i Phoceens qualche passo falso di troppo ma la squadra c’è ed è a lottare con le migliori, difendendosi pure in Champions League. Manca il passo dello scorso anno fuori casa, ma il Velodrome è diventato un catino  inespugnabile dove pure il PSG è caduto e dove Greenwood e compagni segnano . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

