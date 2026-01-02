Marsiglia-Nantes domenica 04 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 4 gennaio 2026 alle 15:00 si gioca la sfida tra Marsiglia e Nantes. Per i Phoceens, sotto la guida di De Zerbi, si tratta di un appuntamento importante mentre cercano di consolidare la posizione in campionato e in Champions League. In questo articolo troverai le formazioni, le quote e i pronostici per analizzare al meglio l’incontro.

Riparte il 2026 del Marsiglia di De Zerbi impegnato in casa contro il Nantes di Kantari. Per i Phoceens qualche passo falso di troppo ma la squadra c’è ed è a lottare con le migliori, difendendosi pure in Champions League. Manca il passo dello scorso anno fuori casa, ma il Velodrome è diventato un catino inespugnabile dove pure il PSG è caduto e dove Greenwood e compagni segnano . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Marsiglia-Nantes (domenica 04 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Fiorentina-Cremonese (domenica 04 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Real Sociedad-Atletico Madrid (domenica 04 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano di risollevarsi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Marsiglia-Nantes: il nostro pronostico, le probabili e dove vederla; Pronostico Marsiglia-Nantes 4 Gennaio 2026: 17ª Giornata di Ligue 1; Il Lens riparte da Tolosa, domenica derby di Parigi dopo 56 anni: il programma di Ligue1; Pronostici Ligue 1 Francia antepost, guida e quote Giornata 17. Il punto sulla sedicesima giornata di Ligue 1 McDonald's: Il Lens si riprende la vetta e il momentaneo soprasso del Psg nell'anticipo con la doppietta di Edouard. Marsiglia con Greenwood stende il Monaco e Lila con il rocambolesco 3-4 ad Auxerre con 4 espul - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.