L’unico ostacolo tra Giorgia Meloni e la sua vittoria totale si chiama Sergio Mattarella

Tra Giorgia Meloni e una possibile vittoria completa si interpone ancora Sergio Mattarella. Con alcune riforme chiave, come quella della giustizia, la legge elettorale e il premierato, l’Italia potrebbe seguire un percorso simile a quello dell’Ungheria di Viktor Orbán, evidenziando un avanzamento verso un modello di governo più centralizzato e meno aperto al pluralismo.

