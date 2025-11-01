Sarà scontro totale! Chi rischia di più tra Giorgia Meloni e Elly Schlein
Dopo l’approvazione della riforma della giustizia al Senato, il clima politico italiano si è rapidamente infiammato. Non si tratta solo di una nuova legge, ma di un vero e proprio banco di prova per le forze politiche, con il centrodestra che mostra fiducia nella consultazione popolare e il centrosinistra che sembra ancora alla ricerca di una strategia efficace. Leggi anche: Giustizia, lo sfogo di Gaia Tortora: “Ecco perché la sinistra mi fa una tristezza infinita” Leggi anche: Sondaggio, non ha volato mai così in alto! Precipizio per l’avversario! Il clima è palpabile: nei corridoi del Parlamento si respira un misto di entusiasmo e cautela, mentre i partiti valutano ogni mossa con attenzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
