Lory Del Santo accusa Sergio Leone di averla molestata | la figlia del regista la denuncia per diffamazione

Lory Del Santo è stata accusata di diffamazione da Francesca Leone, figlia del regista Sergio Leone, che ha denunciato anche Caterina Balivo. La vicenda riguarda accuse di molestie rivolte a Sergio Leone, scomparso nel 1989. La questione si inserisce in un contesto di dialoghi delicati e controversi, evidenziando la necessità di distinguere tra fatti e interpretazioni personali.

Francesca Leone, figlia del noto regista Sergio scomparso nel 1989, ha denunciato l’ex showgirl Lory Del Santo e la conduttrice Caterina Balivo per diffamazione. Tutto ha origine da una serie di interviste rilasciate di recente dall’attrice classe 1958, in cui racconta un episodio che risalirebbe all’inizio degli anni Ottanta, durante la lavorazione del film cult C’era una volta in America. Le accuse di Del Santo. Secondo l’ex soubrette, Sergio Leone l’avrebbe convocata nel suo studio di Roma presentandosi completamente nudo, ad eccezione di un «perizoma rosso». Ma Francesca Leone, figlia del regista, non le crede e decide di denunciarla per diffamazione. 🔗 Leggi su Open.online

