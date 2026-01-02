Lory Del Santo indagata per diffamazione | aveva accusato Sergio Leone di molestie sessuali

La magistratura di Roma ha concluso le indagini sulla posizione di Lory Del Santo, che è stata formalmente accusata di diffamazione aggravata nei confronti di Sergio Leone, in relazione alle sue precedenti affermazioni sulle presunte molestie sessuali. La vicenda riguarda dichiarazioni pubbliche dell’artista e il rispetto della reputazione del celebre regista. La questione si inserisce nel quadro delle procedure giudiziarie in corso.

La magistratura romana ha ufficialmente concluso gli accertamenti nei confronti di Lory Del Santo, ora accusata di diffamazione aggravata ai danni della memoria di Sergio Leone. La vicenda trae origine dalle pesanti dichiarazioni della showgirl, la quale ha più volte sostenuto che il celebre regista, scomparso nel 1989, avrebbe tenuto comportamenti molesti nei suoi confronti. La battaglia legale è stata innescata dalla figlia del cineasta, Francesca Leone, decisa a tutelare l'onore del padre di fronte a racconti ritenuti totalmente privi di fondamento. Secondo la ricostruzione della Del Santo, l'episodio sarebbe avvenuto negli anni Ottanta, mentre Leone preparava il capolavoro C'era una volta in America.

