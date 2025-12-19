Perché il ddl Delrio sull’antisemitismo sposterà il focus dal contrasto dell’odio al controllo del dissenso
Il ddl Delrio sull’antisemitismo sta suscitando polemiche e divisioni nel panorama politico italiano. Mentre alcuni lo vedono come un passo importante contro l’odio, altri temono che possa aprire a un controllo eccessivo del dissenso. La discussione si anima, rivelando tensioni tra tutela della memoria e rischi di censura, in un contesto in cui si mescolano interessi politici e questioni di libertà.
di Luca Grandicelli Nel dibattito italiano delle ultime settimane è spesso sembrato che la proposta di legge del Senatore Graziano Delrio sia piovuta dal cielo in un cortile ben recintato da un folto gruppo di riformisti del Partito Democratico. Molti infatti hanno sostenuto la tesi per la quale tale ddl sia mezzo propedeutico a predisporre un piano di convergenza concettuale tra antisemitismo e antisionismo, sebbene il punto non sia assolutamente accademico, quanto piuttosto politico: nessuno sembra infatti voler constatare il rischio concreto che la nostra democrazia si doti di uno strumento capace di comprimere le libertà fondamentali nel nome della lotta all’antisemitismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
