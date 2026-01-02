Legge Bilancio | Corrotti Fd’I con emendamento Calandrini ok a premialita’ regionali

L’approvazione dell’emendamento di Fratelli d’Italia, presentato dal senatore Nicola Calandrini, alla Legge di bilancio, mira a correggere una disparità normativa che ha limitato le politiche di rigenerazione urbana nel Lazio. Questa modifica permette di introdurre premialità regionali, favorendo interventi di riqualificazione e sviluppo territoriale. La misura rappresenta un passo importante per migliorare le politiche di investimento e crescita nelle aree interessate.

Con l’approvazione dell’emendamento di Fratelli d’Italia, proposto dal senatore Nicola Calandrini, alla Legge di bilancio, “si chiude una disparita’ normativa che per anni ha limitato le politiche di rigenerazione urbana nel Lazio”. Queste sono le parole della presidente della commissione Urbanistica della Regione Lazio, Laura Corrotti, esponente di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato l’importanza di questa modifica normativa. “La norma – ha aggiunto Corrotti – è in linea con il lavoro svolto in commissione urbanistica e permette anche agli immobili in sanatoria di accedere alle premialita’ regionali, favorendo interventi di riqualificazione, sicurezza e sostenibilità”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

