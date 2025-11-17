Emendamento Lega alla Legge di Bilancio | graduatorie dirigenti scolastici fino a esaurimento
La Lega, tramite la senatrice Tilde Minasi, ha presentato un emendamento alla legge di bilancio 2026 che trasforma le graduatorie dei concorsi ordinari per dirigenti scolastici da triennali a permanenti, valide fino al loro esaurimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Piano regionale qualità dell’aria, passa l’emendamento della Lega - facebook.com Vai su Facebook
Piano regionale qualità dell’aria, passa l’emendamento della Lega Vai su X
Legge di Bilancio, pioggia di emendamenti sul gioco pubblico: nuove regole, aumenti del PREU, fondi anti-ludopatia e limiti ai dispositivi digitali - La legge di Bilancio attualmente all’esame del Senato include numerosi emendamenti che intervengono sul settore del gioco pubblico. Scrive pressgiochi.it
Manovra, raffica di emendamenti della Lega: dalle pensioni alla rottamazione - Con una raffica di emendamenti la Lega interviene sulla manovra, a partire da un'estensione della rottamazione e dal congelamento dell'età pensionabile. Segnala finanza.repubblica.it
Aumento contributo banche in manovra, FI stoppa la Lega: come cambia il testo della legge di Bilancio - Salvini propone con un emendamento alla manovra di di raddoppiare dal 2 al 4% l’incremento dell’Irap a carico di banche ... Scrive fanpage.it