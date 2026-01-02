Leão decide a Cagliari | il Milan vince 1-0 e continua la corsa al vertice

Il Milan conferma la sua continuità battendo 1-0 il Cagliari e mantenendo saldo il passo in classifica. La partita si è conclusa con una vittoria essenziale, dimostrando pragmatismo e solidità. I rossoneri proseguono la loro corsa verso le zone alte, tenendo saldo il ritmo e consolidando la posizione in classifica.

Il Milan riparte da dove aveva chiuso l’anno e lo fa con il minimo indispensabile, ma con il massimo dell’efficacia. All’Unipol Domus basta una giocata di Rafael Leão per piegare il Cagliari e continuare l’inseguimento al primo posto. Una vittoria pesante, arrivata in una serata tutt’altro che semplice, che racconta un Milan pragmatico, capace di colpire al momento giusto e poi difendere il risultato senza fronzoli. Cagliari-Milan 0-1, decide Leão. La rete che decide l’anticipo della 18ª giornata arriva a inizio ripresa. Un errore in uscita del Cagliari apre lo spazio per l’inserimento rossonero, Rabiot serve Leão che attacca l’area con i tempi giusti e batte Caprile con un destro secco. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Leão decide a Cagliari: il Milan vince 1-0 e continua la corsa al vertice Leggi anche: Terza categoria. La Sales continua la corsa al vertice Leggi anche: Calciomercato Inter, continua la sfida per Elia Caprile: il Cagliari fissa il prezzo! Continua il duello con il Milan La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Basta Leao a mezzo servizio: solito 1-0 Milan nell'anticipo di Cagliari - Decide un gol di Rafa Leao in avvio di ripresa, dopo un primo tempo in cui i sardi si erano fatti preferire. fantacalcio.it

