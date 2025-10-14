terza categoria la sales continua la corsa al vertice

Quarta giornata nel campionato di Terza Categoria. Nel Girone A prosegue a punteggio pieno la corsa del VI Razzi, che in casa batte per 5-2 il Ponzano. Al secondo posto la Sestoese, che espugna per 2-0 il campo dell’Euro Calcio Firenze, e l’ Atletico Esperia, che vince per 2-0 a Malmantile. Nelle altre partite vittoria casalinga per il Quinto (4-0 sul Marcialla City) e successi in trasferta per San Vincenzo a Torri (1-0 sul campo del Calasanzio), Vaglia (1-0 sul campo dell’Avane) e Afrorenze (3-2 sul campo del Serravalle). Nel Girone B rimane in vetta a punteggio pieno solo la Sales, che in casa batte per 1-0 le Caldine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

