Le Statue Parlanti di Roma Visita Guidata

Le Statue Parlanti di Roma sono sei sculture di marmo situate nel centro storico della città. Queste statue, note per i messaggi anonimi chiamati “Pasquinate” rivolti a figure politiche, rappresentano un’interessante testimonianza della storia e della cultura urbana romana. Una visita guidata permette di scoprire i loro segreti e il ruolo che hanno svolto nel tempo, offrendo un’occasione per conoscere un aspetto insolito e autentico della città.

Coperte da una vasta celebrità e ormai entrate pienamente a far parte della storia della città di Roma, le cosiddette "Statue parlanti" sono sei statue di marmo dislocate per il centro storico e sulle quali vengono da sempre affissi messaggi anonimi, le cosiddette "Pasquinate", rivolte a politici. Pasquino, tra le statue parlanti é la più nota e l'unica ancora in attività. Da sempre è la più amata dal popolo di Roma, e la più temuta dal potere. Il suo busto è ciò che resta di una statua del III sec. A.C. che rappresenta Menelao che sostien

