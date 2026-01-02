Le Statue Parlanti di Roma Visita Guidata

Le Statue Parlanti di Roma sono sei sculture di marmo situate nel centro storico della città. Queste statue, note per i messaggi anonimi chiamati “Pasquinate” rivolti a figure politiche, rappresentano un’interessante testimonianza della storia e della cultura urbana romana. Una visita guidata permette di scoprire i loro segreti e il ruolo che hanno svolto nel tempo, offrendo un’occasione per conoscere un aspetto insolito e autentico della città.

Coperte da una vasta celebrità e ormai entrate pienamente a far parte della storia della città di Roma, le cosiddette “Statue parlanti” sono sei statue di marmo dislocate per il centro storico e sulle quali vengono da sempre affissi messaggi anonimi, le cosiddette “Pasquinate”, rivolte a politici. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

