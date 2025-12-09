Al Museo archeologico iscrizioni e statue parlanti con i fondi Pnrr

9 dic 2025

Il museo archeologico nazionale di Venezia da oggi diventa un poco più accessibile. Stamattina è stato presentato il progetto "Comunicare l’antico", finanziato con fondi Pnrr (progetto Changes - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society) con cui 22 opere del museo sono state. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

