Al Museo archeologico iscrizioni e statue parlanti con i fondi Pnrr
Il museo archeologico nazionale di Venezia da oggi diventa un poco più accessibile. Stamattina è stato presentato il progetto "Comunicare l’antico", finanziato con fondi Pnrr (progetto Changes - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society) con cui 22 opere del museo sono state. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Fiorenzo Catalli presenta "ll mito in tasca" al Museo civico archeologico di Nepi
Settembre al Museo Archeologico Nazionale di Arezzo
Il sito archeologico diventa un museo
Dal al 19 aprile 2026, il Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria presenta la mostra " . – ", a cura di Fabrizio Sudano e Sabina Albano: un omag - facebook.com Vai su Facebook
I BRONZI DI SAN CASCIANO IN MOSTRA AD AQUILEIA: UN TESORO ETRUSCO-ROMANO - La straordinaria collezione dei Bronzi di San Casciano approda al Museo archeologico nazionale di Aquileia. Come scrive oksiena.it
