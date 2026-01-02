Le e-mail di Barak e Benny Gantz | il potere non finisce mai da pubblico diventa solo privato

Le recenti email di Barak e Benny Gantz rivelano come il confine tra ruolo pubblico e privato possa sfumare, anche in ambito politico e militare. La diffusione di comunicazioni di ex vertici israeliani solleva interrogativi sul rapporto tra sicurezza, trasparenza e privacy, evidenziando come il potere, una volta esercitato, possa continuare a influenzare anche al di fuori delle funzioni ufficiali.

La fuga di migliaia di email appartenenti a ex vertici politici e militari israeliani non è solo un episodio di guerra informativa. È il riflesso di un sistema in cui il potere non si esaurisce con la fine di un incarico istituzionale, ma si ricolloca, muta forma e trova nuovi canali di influenza. I documenti emersi, ottenuti attraverso un'operazione di hacking mirata e diffusi tramite piattaforme di pubblicazione di archivi riservati, mostrano un tratto strutturale: la permeabilità costante tra apparati statali, reti personali e mercato privato dell'intelligence. Le comunicazioni attribuite a figure come Ehud Barak e Benny Gantz coprono un arco temporale lungo, che va ben oltre i rispettivi mandati pubblici.

