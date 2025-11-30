Inaugurato l' innovativo Centro Pasti di Modena partenariato pubblico-privato da 11 milioni
E' stato inaugurato ieri il nuovo Centro pasti di Modena in via Giuseppe Fucà, nell'area artigianale di Santa Caterina. La struttura, già attiva dall’inizio dell’anno scolastico, è frutto di un partenariato pubblico-privato tra il Comune di Modena e Modena Food Service, la Società di progetto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
