Conte niente conferenza stampa verso Napoli Juve | il motivo di questa decisione è strategico I dettagli

sulla scelta del tecnico. La vigilia del big match tra Napoli e Juventus è stata segnata da una notizia inattesa: Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa. La decisione di annullare l’incontro con i media, che si tiene tradizionalmente il giorno prima della partita, è arrivata direttamente dalla SSC Napoli ed è stata presa in comune accordo tra l’allenatore e il club. Conte non parla: scelta ufficiale per il big match. La decisione è ufficiale. Il club Campione d’Italia ha scelto di non intervenire nella conferenza stampa pre partita di Napoli-Juventus, nonostante si tratti di un incontro così importante e di grande rilievo per il proseguo del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

