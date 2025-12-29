Arezzo due colpi da serie B Arrivano Coppolaro in difesa e Arena in attacco

Arezzo rinforza la rosa con l’ingaggio di Coppolaro in difesa e Arena in attacco. Matteo Arena, difensore centrale classe 1999, si prepara a lasciare l’Arezzo per la Salernitana, dove avrà l’opportunità di confrontarsi nel girone C. Questi arrivi e partenze segnano un passo importante nel processo di rinnovamento della squadra in vista della prossima stagione.

Un Arena che va, un Arena che arriva. Matteo, classe 1999, difensore centrale sotto contratto con l’Arezzo fino al 2027, è in procinto di trasferirsi alla Salernitana, nel girone C. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei campani in serie B. Alessandro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Arezzo, due colpi da serie B. Arrivano Coppolaro in difesa e Arena in attacco Leggi anche: Uno in difesa e uno in attacco: l’Atalanta contro l’Inter è condannata da due errori Leggi anche: Roma Inter, poli opposti! L’analisi delle differenze delle due squadre partendo da attacco e difesa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mosse di mercato per puntare alla B. L'Arezzo prepara quattro colpi; Serie C girone B. Due pareggi nei primi due match della giornata; Montevarchi, torna Kondaj. Altro asso per Marmorini; Salernitana, ecco il difensore: Faggiano ad un passo da Arena. Arezzo-Pineto 3-3, sei gol e spettacolo al Comunale: amaranto frenati - AREZZO – Partita pirotecnica al “Città di Arezzo” per la 18ª giornata del Girone B di Serie C. calciomagazine.net

Mosse di mercato per puntare alla B. L'Arezzo prepara quattro colpi - Quattro giocatori in uscita, rinforzi in arrivo in difesa, a centrocampo e in attacco. arezzonotizie.it

Serie C, Girone B: la Torres pareggia 1-1 con l’Arezzo e chiude ultima il girone d’andata - Nell’anticipo, valido per la diciannovesima e ultima giornata d’andata del Girone B della Serie C ... calciocasteddu.it

L'#Arezzo vuole la B! 3-4 colpi per puntare forte shorturl.at/iUqcB - facebook.com facebook

. @seriecofficial | Arezzo, fatta per l'arrivo in prestito di Alessandro Arena dal Pisa: nei prossimi giorni visite e firma per il classe 2000 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.