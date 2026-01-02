L' analisi Cgil per il 2026 | Un anno di sfide importanti

L’analisi della Cgil per il 2026 evidenzia le principali sfide per il territorio messinese e la regione Sicilia. Tra le priorità vi sono il miglioramento delle condizioni di vita, il rafforzamento del sistema sanitario pubblico, il rilancio dell’apparato produttivo e il sostegno alle generazioni più giovani. La situazione richiede interventi mirati e un’attenta attenzione alle esigenze locali, inserite in un quadro più ampio di sviluppo e sostenibilità.

“Un anno di vertenze e crescita”: il bilancio della Filcams e gli obiettivi per il 2026 - Un anno di crescita, con un aumento delle iscrizioni e con un radicamento delle istanze mosse da lavoratrici e lavoratori. siracusaoggi.it

Siracusa. Tra fragilità e opportunità, Nardi (Cgil) traccia il bilancio del 2025: «Territorio in crisi ma con potenzialità da valorizzare» - “La fine di un anno rappresenta un momento di analisi e di assunzione di responsabilità”, ... libertasicilia.it

Edilizia, finito l’effetto del Superbonus, l’analisi della Cgil ma il settore è cambiato Il settore delle costruzioni nella provincia di Siracusa mostra segni di un rallentamento che preoccupa imprese e lavoratori. A evidenziarlo è la Fillea Cgil Siracusa, con la segret - facebook.com facebook

