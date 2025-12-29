VIDEO Cgil Perugia | 2025 anno di sfide Sanità pubblica fisco e lavoro dignitoso i temi centrali del 2026

Nel video della Cgil Perugia, Simone Pampanelli, segretario generale, presenta il bilancio di fine anno della camera del lavoro territoriale. Si discutono le principali sfide del 2025 e le priorità per il 2026, con focus su sanità pubblica, fisco e lavoro dignitoso. Un’analisi sobria e dettagliata delle questioni che influenzano il territorio, offrendo una panoramica chiara delle tematiche centrali per il futuro della provincia.

