VIDEO Cgil Perugia | 2025 anno di sfide Sanità pubblica fisco e lavoro dignitoso i temi centrali del 2026

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video della Cgil Perugia, Simone Pampanelli, segretario generale, presenta il bilancio di fine anno della camera del lavoro territoriale. Si discutono le principali sfide del 2025 e le priorità per il 2026, con focus su sanità pubblica, fisco e lavoro dignitoso. Un’analisi sobria e dettagliata delle questioni che influenzano il territorio, offrendo una panoramica chiara delle tematiche centrali per il futuro della provincia.

Intervista a Simone Pampanelli, segretario generale Cgil Perugia, sul bilancio di fine anno della camera del lavoro territoriale della provincia. “Il 2025 è stato un anno straordinario per intensità, complessità e qualità dell'impegno sindacale, in un contesto di crisi economica e politica del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

