VIDEO Cgil Perugia | 2025 anno di sfide Sanità pubblica fisco e lavoro dignitoso i temi centrali del 2026
Nel video della Cgil Perugia, Simone Pampanelli, segretario generale, presenta il bilancio di fine anno della camera del lavoro territoriale. Si discutono le principali sfide del 2025 e le priorità per il 2026, con focus su sanità pubblica, fisco e lavoro dignitoso. Un’analisi sobria e dettagliata delle questioni che influenzano il territorio, offrendo una panoramica chiara delle tematiche centrali per il futuro della provincia.
Intervista a Simone Pampanelli, segretario generale Cgil Perugia, sul bilancio di fine anno della camera del lavoro territoriale della provincia. “Il 2025 è stato un anno straordinario per intensità, complessità e qualità dell'impegno sindacale, in un contesto di crisi economica e politica del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Sanità, lavoro, acqua pubblica e beni comuni: i temi di Campania Popolare, l’incontro a Benevento
Leggi anche: Sanità, lavoro, acqua pubblica e beni comuni: i temi di Campania Popolare, l’incontro nel Sannio
Piano sociosanitario, le proposte della CGIL; Sindaco Foligno, 'un dovere' ricordare decima Mas. Per Cgil, 'parole gravi'.
Contratto Sanità Privata. Cgil, Cisl e Uil in piazza a Perugia - Uil: “Dove è il rischio di impresa se ogni volta che dobbiamo rinnovare i contratti bisogna che il sindacato vada a cercare le risorse per farlo? quotidianosanita.it
Perugia, Paggio (Cgil Umbria): "Lo sciopero e' riuscito" - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it
CGIL. Verso lo sciopero generale del 12 dicembre contro la manovra di bilancio del governo - A Perugia il sindacato ha spiegato le declinazioni regionali della protesta La Cgil ha indetto per venerdì 12 dicembre uno sciopero ... rainews.it
Foligno, la Cgil Perugia critica le affermazioni del sindaco Zuccarini sulla X Mas - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.