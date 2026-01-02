La forza di una donna anticipazioni dal 3 al 9 gennaio 2026 | la decisione di Sarp fa infuriare Bahar

Nuovi colpi di scena ci attendono nella prima settimana di programmazione 2026 della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 3 al 9 gennaio? Al centro dei riflettori troveremo Sarp, protagonista di una decisione che non piacerà affatto né a Bahar, né tantomeno ad Arif. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete. Kadin – La forza di una donna, trame al 9 gennaio. Sarp non vuole rinunciare a stare il più possibile vicino ai suoi figli, e per questo motivo decide di affittare l’appartamento sopra a quello in cui vivono Bahar, Doruk e Nisan. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 3 al 9 gennaio 2026: la decisione di Sarp fa infuriare Bahar Leggi anche: La Forza di una Donna, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026: Bahar decisa a separarsi da Sarp Leggi anche: La Forza di una Donna, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026: Bahar decisa a separarsi da Sarp Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La forza di una donna, le anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026; La forza di una donna 2, anticipazioni 3 gennaio; La Forza di una donna, le anticipazioni dal 28 dicembre al 3 gennaio; “La forza di una donna”, anticipazioni dal 29 dicembre al 3 gennaio. La forza di una donna, anticipazioni 3 gennaio: l'incontro (imbarazzante) tra Bahar e Arif - Nella puntata di venerdì 3 gennaio della dizi turca di Canale 5, Bahar e Sarp fanno i conti con la separazione e le nuove tensioni in famiglia. movieplayer.it

