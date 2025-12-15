OPS! 2026 rassegna di circo contemporaneo all' Auditorium Parco della Musica

Dal 27 dicembre al 6 gennaio, l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà OPS! 2026, la rassegna dedicata al circo contemporaneo. Un evento che invita il pubblico a scoprire le innovazioni e le emozioni di questa forma artistica, con spettacoli e performance che uniscono arte, teatro e acrobazia in un'esperienza unica.

Castelli in Aria, rassegna di teatro per famiglie, sta per tornare con un nuovo appuntamento Sabato 20 dicembre ore 16.00 Circo Pacco PACCOTTIGLIA DELUXE: CIALTRONERIA DI QUALITÀ SUPERIORE clown, teatro fisico, magia comica, giocoleria e acr