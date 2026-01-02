Juventus-Lecce Spalletti in conferenza stampa | Sarà una sfida difficile si è lavorato bene Spero che il 2026 sia un anno che dia gioia ai tifosi

Luciano Spalletti ha commentato in conferenza stampa la sfida tra Juventus e Lecce, sottolineando la difficoltà dell'incontro e il buon lavoro svolto finora. La prima partita dell’anno rappresenta un’occasione importante per i bianconeri, che hanno recentemente annunciato Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo. L’obiettivo è iniziare il 2026 con risultati positivi, portando entusiasmo ai tifosi e rafforzando il progetto della squadra.

Prima partita dell'anno per la Juventus targata Luciano Spalletti. I bianconeri hanno appena ufficializzato Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo e sono pronti ad affrontare il nuovo anno. La prima sfida è in casa, allo Stadium, contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha estremo bisogno di far punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Come consuetudine, alla vigilia del match, il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa, la prima di questo 2026. Proprio riguardo l'anno che si aspetta e i suoi primi mesi di lavoro sulla panchina bianconera, esordisce così: "Sono soddisfatto perchè ho sempre visto i giocatori cercare cose nuove.

