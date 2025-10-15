Perché in Europa le cantine faticano a trasformarsi in mete di turismo del vino
L’ultima edizione del Global Wine Tourism Report, pubblicata dall’Università Hochschule Geisenheim in Germania, fa luce sull’attuale stato del settore e, in particolare, su come l’Europa si stia comportando rispetto al resto del mondo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Perché il sovranismo fa male all’Europa ma non alla Cina https://24plus.ilsole24ore.com/art/il-sovranismo-fa-male-all-europa-ma-non-cina-AHPdM98C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760482762… - X Vai su X
Botta e risposta tra Ue e Giorgetti sul golden power: perché l'Europa critica l'uso che l'Italia fa di questa legge - facebook.com Vai su Facebook
Europa League: ok il Pana di Calabria, rimonta Aberdeen. Conference, Palace a fatica, l'Hacken ne fa 7 - C’è di tutto nelle gare d’andata valide per i playoff di Europa League e Conference League. Riporta gazzetta.it