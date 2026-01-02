Investe il rivale per vendetta e fugge Arrestato dopo un mese di indagini

A Sesto Fiorentino, una lite in discoteca ha portato a un episodio di vendetta tra due rivali. Un tentativo di aggressione ha portato all’arresto dell’autore, dopo un mese di indagini. L’evento, avvenuto durante la notte, ha riacceso vecchie tensioni tra i protagonisti, sottolineando come i contrasti possano sfociare in situazioni delicate e richiedere un intervento delle forze dell’ordine.

SESTO FIORENTINO Uno sguardo di traverso durante la notte in discoteca riaccese una vecchia ruggine tra loro. Così, all'uscita del locale, lo investì di proposito con la macchina, travolgendo, però, non soltanto il rivale, ma anche altre quattro persone che si trovavano con lui. Successe nella notte dello scorso 30 novembre, fuori dal locale "D Rumba club", nella zona industriale di via Lama, al Padule, ed esattamente un mese dopo, il presunto responsabile di questa azione è stato arrestato per tentato omicidio. Si tratta di un peruviano di 28 anni, residente con la famiglia a Campi Bisenzio. La polizia municipale di Sesto Fiorentino, aiutandosi anche con le immagini di una telecamera di un'azienda, ha ricostruito la dinamica di quello che a uno sguardo disattento poteva sembrare un "pirata" della strada, scappato dopo aver investito cinque persone.

