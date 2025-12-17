Investe la rivale in amore e il suo amico fuori dalla disco poi fugge

Durante una serata in discoteca, un episodio ha rischiato di sfociare in tragedia: un individuo ha investito la sua rivale in amore e il suo amico fuori dal locale, poi è fuggito. L'incidente del 25 aprile 2025 ha scosso la comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento violento in contesti di divertimento.

Sabrine Mergheni affronta la rivale d'amore in discoteca: «Ho una pistola». Poi la travolge davanti all'ingresso dell'Extra Extra con la sua Fiat 500 - Accecata dalla gelosia, l’avrebbe prima affrontata in discoteca e successivamente minacciata avvisandola che aveva con sé una pistola. ilgazzettino.it

