Investe la rivale in amore e il suo amico fuori dalla disco poi fugge
Durante una serata in discoteca, un episodio ha rischiato di sfociare in tragedia: un individuo ha investito la sua rivale in amore e il suo amico fuori dal locale, poi è fuggito. L'incidente del 25 aprile 2025 ha scosso la comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento violento in contesti di divertimento.
Il 25 aprile 2025 è stato forte il rischio che una serata spensierata in discoteca si trasformasse in tragedia. Lo scenario è quello dell'Extra Extra, uno dei luoghi di divertimento più apprezzati del padovano, da anni meta di migliaia di giovani. Secondo quanto riporta oggi 17 dicembre Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Investe rivale in amore, giovane 21enne arrestato per tentato omicidio
Investe la "rivale" in amore e il suo amico fuori dalla disco, poi fugge - Sabrine Mergheni il 15 aprile prossimo sarà chiamata a rispondere di tentato omicidio. padovaoggi.it
Sabrine Mergheni affronta la rivale d'amore in discoteca: «Ho una pistola». Poi la travolge davanti all'ingresso dell'Extra Extra con la sua Fiat 500 - Accecata dalla gelosia, l’avrebbe prima affrontata in discoteca e successivamente minacciata avvisandola che aveva con sé una pistola. ilgazzettino.it
