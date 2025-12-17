Investe la rivale in amore e il suo amico fuori dalla disco poi fugge

Durante una serata in discoteca, un episodio ha rischiato di sfociare in tragedia: un individuo ha investito la sua rivale in amore e il suo amico fuori dal locale, poi è fuggito. L'incidente del 25 aprile 2025 ha scosso la comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento violento in contesti di divertimento.

Il 25 aprile 2025 è stato forte il rischio che una serata spensierata in discoteca si trasformasse in tragedia. Lo scenario è quello dell'Extra Extra, uno dei luoghi di divertimento più apprezzati del padovano, da anni meta di migliaia di giovani. Secondo quanto riporta oggi 17 dicembre Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

investe rivale amore suoInveste la "rivale" in amore e il suo amico fuori dalla disco, poi fugge - Sabrine Mergheni il 15 aprile prossimo sarà chiamata a rispondere di tentato omicidio. padovaoggi.it

investe rivale amore suoSabrine Mergheni affronta la rivale d'amore in discoteca: «Ho una pistola». Poi la travolge davanti all'ingresso dell'Extra Extra con la sua Fiat 500 - Accecata dalla gelosia, l’avrebbe prima affrontata in discoteca e successivamente minacciata avvisandola che aveva con sé una pistola. ilgazzettino.it

