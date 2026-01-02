Inter vs Bologna diciottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

L'incontro tra Inter e Bologna, valido per la diciottesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. I nerazzurri cercano di mantenere il primo posto in classifica, mentre i felsinei desiderano ottenere un risultato positivo per migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alla zona europea. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione della partita.

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri vogliono difendere il primato in classifica, mentre I felsinei sognano lo sgambetto per rilanciarsi nella lotta Champions. Inter vs Bologna si giocherà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. INTER VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri hanno chiuso l'anno in vetta, forti di quattro vittorie consecutive, con un punto di vantaggio sul Milan. La squadra di Chivu in campionato è inarrestabile, ma non deve sottovalutare il Bologna, dato che fin'ora non ha vinto nessun scontro diretto con le squadre di alta classifica.

