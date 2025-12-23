Catanzaro vs Cesena diciottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I calabresi sognano la quinta vittoria consecutiva per potersi inserire nella lotta per la promozione diretta, ma troveranno difronte i romagnoli, ad un passo dal secondo posto. Catanzaro vs Cesena si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO-CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi stanno vivendo un momento d’ro, visto che nelle ultime cinque giornate hanno raccolto dieci punti. L’impressione è che la squadra di Aquilani abbia finalmente trovato la quadra, e crede fortissimamente nella promozione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Catanzaro - Cesena in Diretta Streaming | IT; Primavera: line ups of US Catanzaro VS Palermo FC; Catanzaro ripresa degli allenamenti al “Training Center”, Aquilani prepara l’ultima gara interna dell’andata, dove si prevede una cornice di pubblico importante; Serie B, 16ª giornata - Frosinone al comando, il Cesena rimonta due gol al Mantova.
Il Catanzaro attende il Cesena: sabato al “Ceravolo” sfida di alta classifica - Dopo quattro successi di fila, la squadra giallorossa vuole chiudere bene l’anno davanti al pubblico di casa. corrieredellacalabria.it
Crezzini al “Ceravolo” per Catanzaro-Cesena - ROMA Sono stati rei noti gli arbitri della 18esima giornata del campionato di serie B in programma nel prossimo fine settimana. corrieredellacalabria.it
Catanzaro-Cesena, è attiva la prevendita: info e prezzi dei biglietti - “La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro US CATANZARO – CESENA, in programma alle ore 15:00 di sabato 27/12/2025, allo stadio “Ceravolo” di ... strettoweb.com
In occasione della gara Catanzaro-Cesena, in programma sabato 27 dicembre, si rende noto che per ragioni tecniche e organizzative le richieste di accrediti stampa devono pervenire entro le ore 14 di domani, martedì 23 dicembre. #AvantiAquile x.com
