Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I calabresi sognano la quinta vittoria consecutiva per potersi inserire nella lotta per la promozione diretta, ma troveranno difronte i romagnoli, ad un passo dal secondo posto. Catanzaro vs Cesena si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO-CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi stanno vivendo un momento d’ro, visto che nelle ultime cinque giornate hanno raccolto dieci punti. L’impressione è che la squadra di Aquilani abbia finalmente trovato la quadra, e crede fortissimamente nella promozione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Cesena, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

