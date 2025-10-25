Probabili formazioni Napoli Inter | Conte sorprende in attacco Chivu si affida alle certezze

È una sfida che vale la vetta della classifica quella che andrà in scena oggi pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona. Napoli e Inter si affrontano alle ore 18:00 nell'ottava giornata di Serie A, con la possibilità per entrambe di prendersi il primo posto solitario, approfittando del passo falso del Milan, fermato ieri sul pari dal Pisa. Le due squadre arrivano all'appuntamento con stati d'animo diametralmente opposti: la Beneamata guidata da Cristian Chivu è lanciata da sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League, mentre i partenopei di Antonio Conte sono reduci da due sconfitte di fila, l'ultima delle quali, pesantissima, in Europa contro il PSV Eindhoven.

