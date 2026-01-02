Il segreto di Micia Gatti | Gioco e alleno le piccole

Micia Gatti, atleta dell’AS Medical Usmate con un passato in Serie A1, si distingue per il suo approccio concreto. Con un’altezza di 1.90 metri, si dedica a giocare e allenare le giovani, contribuendo al loro sviluppo e al miglioramento delle performance. La sua esperienza e il suo impegno sono un esempio di attenzione e dedizione nel mondo dello sport, dove i risultati si ottengono con costanza e passione.

Micia Gatti, lunga di 1.90 dell' AS Medical Usmate, preferisce i fatti alle parole. Con un vissuto in Serie A1, è scesa in B per far fare alla formazione gialloblù il salto di qualità. "Stiamo facendo un buon percorso – dice Micia Gatti – me lo aspettavo visto come era strutturata la squadra. Peccato aver perso due partite, ma ci sta contro delle squadre ambiziose come noi. Il mio tabellino personale? Non mi interessa, guardo al risultato della squadra e noi stiamo dando risposte positive. Spesso vengo raddoppiata e, invece di prendere iniziative forzate, passo la palla alla compagna che ha vantaggio.

