Pronostico Pisa-Inter | contro le piccole non c’è trippa per gatti

Ilveggente.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa-Inter è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Due sconfitte consecutive. Come due mesi e mezzo fa, quando furono Udinese e Juventus a sgretolare qualche certezza ed a minare l’autostima dell’ Inter di Cristian Chivu. Nella settimana che si sta per concludere, invece, sono stati prima Milan (campionato) e poi Atletico Madrid (Champions League) a riportare i vicecampioni d’Europa coi piedi per terra. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico pisa inter contro le piccole non c8217232 trippa per gatti

© Ilveggente.it - Pronostico Pisa-Inter: contro le “piccole” non c’è trippa per gatti

Leggi anche questi approfondimenti

pronostico pisa inter controPisa-Inter, Chivu favorito ma sarà battaglia nell'Arena: il pronostico - Eppure, in questo campionato gli uomini di Gilardino hanno fatto soffrire Roma e Napoli (perdendo di misura), pareggiando contro Milan, ... Lo riporta tuttosport.com

pronostico pisa inter controPisa-Inter pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Inter con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 13° turno di campionato. Riporta calciomercato.com

pronostico pisa inter controPronostico Pisa vs Inter – 30 Novembre 2025 - Il match, in programma il 30 Novembre 2025 alle 15:00 presso l'Arena Garibaldi - Come scrive news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Pisa Inter Contro