Pronostico Pisa-Inter | contro le piccole non c’è trippa per gatti
Pisa-Inter è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Due sconfitte consecutive. Come due mesi e mezzo fa, quando furono Udinese e Juventus a sgretolare qualche certezza ed a minare l’autostima dell’ Inter di Cristian Chivu. Nella settimana che si sta per concludere, invece, sono stati prima Milan (campionato) e poi Atletico Madrid (Champions League) a riportare i vicecampioni d’Europa coi piedi per terra. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare Vai su X
Venezia-Mantova come finirà? Scriveteci il vostro pronostico nei commenti ? - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Inter, Chivu favorito ma sarà battaglia nell'Arena: il pronostico - Eppure, in questo campionato gli uomini di Gilardino hanno fatto soffrire Roma e Napoli (perdendo di misura), pareggiando contro Milan, ... Lo riporta tuttosport.com
Pisa-Inter pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Inter con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 13° turno di campionato. Riporta calciomercato.com
Pronostico Pisa vs Inter – 30 Novembre 2025 - Il match, in programma il 30 Novembre 2025 alle 15:00 presso l'Arena Garibaldi - Come scrive news-sports.it