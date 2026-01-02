Il fuoco sul soffitto il flashover | la trappola mortale nel locale di Crans Montana La temperatura è salita di centinaia di gradi Almeno 40 morti Tajani | 6 italiani dispersi 13 ricoverati | La diretta
Un incendio improvviso nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Il focolaio, conosciuto come il “fuoco sul soffitto” e il flashover, ha provocato un rapido aumento di temperatura, trasformando l’evento in una tragedia. Al momento, si registrano sei italiani dispersi e tredici ricoverati. La tragedia evidenzia i rischi legati agli incendi in ambienti affollati.
Almeno 40 vittime e 115 feriti nell’incendio divampato in pochi istanti all’interno del locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, alla festa per l’anno nuovo. Molti gli italiani all’evento: sei i dispersi, tredici gli ustionati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Il fuoco sul soffitto, il flashover: la trappola mortale nel locale di Crans Montana. «La temperatura è salita di centinaia di gradi». Almeno 40 morti. Tajani: 6 italiani dispersi, 13 ricoverati | Chi sono
Leggi anche: Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana: almeno 40 morti e 115 feriti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 6 italiani dispersi, 13 ricoverati Chi sono
Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi»; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Le candeline e il flashover. La via di fuga? Una trappola; Cos’è il flashover, il pericoloso fenomeno che ha scatenato l’incendio a Crans-Montana.
Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi» - Almeno 40 vittime e 115 feriti nell’incendio divampato in pochi istanti all’interno del locale Le Constellation di Crans- milano.corriere.it
Esplosione a Crans-Montana, le autorità evocano l'ipotesi 'flashover' - Si tratta del passaggio repentino da un incendio localizzato a uno generalizzato: se il calore si accumula sotto il soffitto, i gas di combustione si diffondono nello spazio e, di conseguenza, la temp ... tg24.sky.it
Le candeline e il "flashover". La via di fuga? Una trappola - Il soffitto non ignifugo e l'unica scala per uscire ... msn.com
Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook
Strage di Crans-Montana, i sopravvissuti: “Il soffitto ha preso fuoco con le candeline” x.com
