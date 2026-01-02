Il fuoco sul soffitto il flashover | la trappola mortale nel locale di Crans Montana La temperatura è salita di centinaia di gradi Almeno 40 morti Tajani | 6 italiani dispersi 13 ricoverati | La diretta

Un incendio improvviso nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Il focolaio, conosciuto come il “fuoco sul soffitto” e il flashover, ha provocato un rapido aumento di temperatura, trasformando l’evento in una tragedia. Al momento, si registrano sei italiani dispersi e tredici ricoverati. La tragedia evidenzia i rischi legati agli incendi in ambienti affollati.

