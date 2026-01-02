Il fuoco sul soffitto il flashover | la trappola mortale nel locale di Crans Montana La temperatura è salita di centinaia di gradi Almeno 40 morti Tajani | 6 italiani dispersi 13 ricoverati | Chi sono

Un incendio improvviso nel locale Le Constellation di Crans-Montana ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti durante una festa di Capodanno. La tragedia è avvenuta in pochi istanti, con il fuoco che ha raggiunto temperature elevatissime, formando un flashover mortale. Tra i dispersi ci sono sei italiani, mentre altri sono ricoverati in ospedale. La dinamica e le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Esplosione a Crans-Montana, le autorità evocano l'ipotesi 'flashover' - Si tratta del passaggio repentino da un incendio localizzato a uno generalizzato: se il calore si accumula sotto il soffitto, i gas di combustione si diffondono nello spazio e, di conseguenza, la temp ... tg24.sky.it

Le candeline e il "flashover". La via di fuga? Una trappola - Il soffitto non ignifugo e l'unica scala per uscire ... msn.com

Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana, i sopravvissuti: “Il soffitto ha preso fuoco con le candeline” x.com

