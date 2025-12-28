Le infezioni sessuali sono una nuova emergenza sanitaria in Italia c’entrano anche le app di dating È importante parlarne senza imbarazzo con il partner | l’analisi e i consigli della sessuologa

Dopo anni di relativa stabilità, le infezioni sessualmente trasmissibili stanno tornando a crescere in modo preoccupante. In Italia e in Europa si registra un aumento significativo di casi di gonorrea, sifilide e clamidia, mentre riemergono patologie come il vaiolo delle scimmie (monkeypox) e infezioni enteriche trasmesse per via oro-anale. L’allarme è stato rilanciato nel corso del Congresso Nazionale della Società Italiana di Malattie Sessualmente Trasmissibili (SIMaST), dove esperti e clinici hanno parlato esplicitamente di una “nuova emergenza sanitaria” dovuta a una combinazione di fattori: ripresa dei contatti sociali post-pandemia, riduzione degli screening e disattenzione verso la prevenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

