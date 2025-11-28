Caruggi medievali | tra antichi misteri luoghi inaccessibili e meraviglie nascoste

Un itinerario affascinante tra i caruggi di Genova, alla scoperta delle stranezze architettoniche più insolite e dei motivi medievali nascosti tra vicoli, cortili e antichi palazzi. Entreremo in luoghi spesso inaccessibili (alcuni aperti eccezionalmente per noi!), svelando dettagli dimenticati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

