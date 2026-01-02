grande mela avvelenata

Come in un film distopico, la capitale dell'Occidente, la , quella New York che ci avevano raccontato Woody Allen e Truman Capote, si inchina all'islam. Il sindaco Mamdani nella City Hall giura sul Corano. E lo fa nelle stesse ore in cui, dall'altra parte del mondo, a Teheran la rivolta del Gran Bazar fa tremare il regime degli ayatollah nel silenzio delle democrazie. In una inversione della realtà che vede la sinistra europea e americana ossessionate a tal punto dalla vittoria dei conservatori da tifare per i regimi religiosi, scendere in piazza al fianco dei fanatici e difendere la Sharia contro le nostre leggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

