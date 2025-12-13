Provincia il Pd blinda Romoli e avverte | L' apertura di FdI come la mela avvelenata di Biancaneve

Il Partito Democratico rafforza il suo sostegno a Romoli nella provincia, evidenziando l'importanza della continuità della “Casa dei comuni”. Allo stesso tempo, lancia un avvertimento a FdI, paragonando la loro apertura a “la mela avvelenata di Biancaneve”, sottolineando la necessità di mantenere coesione e attenzione politica in un contesto sempre più complesso.

Un attestato di stima, un richiamo alla continuità della “Casa dei comuni”, ma soprattutto un avvertimento politico chiaro e diretto. Maurizio Palozzi, consigliere provinciale del Partito democratico, ha scelto il momento del bilancio dei quattro anni di mandato di Alessandro Romoli per tracciare. Viterbotoday.it

