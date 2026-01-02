Negli ultimi 12 mesi, il percorso dell’Empoli ha attraversato momenti difficili, culminati con l’esonero del direttore sportivo Roberto Gemmi. Nonostante le sfide, il trend è in crescita e la squadra si prepara alle prossime sfide del 2026, a partire dalla ripresa degli allenamenti in vista della partita di Cesena. Un anno che, pur complesso, testimonia la volontà di ripartire e di consolidare il proprio cammino.

Oggi l’ Empoli tornerà in campo per riprendere gli allenamenti in vista del primo impegno del 2026, quello di sabato 10 gennaio a Cesena, intanto però un altro anno è andato in archivio e con il presidente azzurro Fabrizio Corsi riavvolgiamo il nastro, a partire dal ’botto’ di fine anno con l’esonero del diesse Roberto Gemmi. "Ringraziamo Gemmi per il lavoro svolto e per quanto fatto in questo anno e mezzo – spiega il massimo dirigente azzurro – In questo momento abbiamo ritenuto di aver bisogno di qualcosa di diverso, con una nuova figura che possa portare energie e idee nuove. Come società siamo convinti che ci sia sempre margine di miglioramento, a partire dal presidente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli ultimi 12 mesi di Corsi. "È stato un anno amaro ma il trend è in crescendo»

