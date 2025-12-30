12 trend per 12 mesi | le parole più cercate del 2025 secondo Arcadia

Scopri le parole più cercate in Italia nel 2025, mese dopo mese. Questa panoramica, basata sui trend di ricerca, evidenzia le parole che hanno catturato l’interesse degli italiani durante l’anno. Un’analisi utile per comprendere le tematiche e le curiosità che hanno caratterizzato il 2025, offrendo uno sguardo sobrio e accurato sulle tendenze emergenti nel nostro paese.

A fine anno i bilanci si fanno sempre sentire. Ma quali sono le parole del 2025 più cercate? Ci sono 12 trend per 12 mesi, una parola per mese che è rimasta più a cuore agli italiani. Secondo Arcadia, infatti, da Gaza a Trump passando per Sanremo, le parole più ricercate hanno anche la loro emoji di riferimento, simbolo dell'era sempre più digitale in cui viviamo. Quali sono le parole più cercate del 2025?. Gennaio: Tiktok, con 267 milioni di menzioni totali (1.1 milioni in Italia). Come emoji, scintille e lo smartphone.. Febbraio: Sanremo, con 2.4 milioni di menzioni totali, picco registrato a febbraio 2025.

