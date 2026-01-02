A Giugliano si manifesta il cordoglio per la scomparsa di Francesco Vassallo, avvenuta all’età di 32 anni. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore, ricordando una persona che ha lasciato un segno significativo. La perdita di Francesco rappresenta un momento di riflessione e di vicinanza per tutti coloro che lo conoscevano.

Profondo cordoglio a Giugliano per la prematura scomparsa di Francesco Vassallo, venuto a mancare all’età di 32 anni. La notizia ha colpito duramente l’intera comunità cittadina, lasciando sgomenti amici, parenti e conoscenti. Francesco Vassallo era un giovane padre di due bambini. In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia, segno . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano in lutto per la scomparsa di Francesco Vassallo: aveva 32 anni

