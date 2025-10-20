Addio Marina militare in lutto il triste annuncio | aveva 32 anni
Grave lutto nella famiglia delle Forze Armate. Si è spenta a soli 32 anni Federica Tripoli, tenente di vascello della Marina Militare, originaria di Casamassima (Bari). La notizia della sua scomparsa è arrivata poco fa e ha profondamente scosso il personale della Marina e l’intera comunità militare. In una nota ufficiale, il capo di Stato maggiore, ammiraglio Enrico Credendino, ha espresso “profondo cordoglio e vicinanza ai familiari del tenente di vascello Federica Tripoli”, ricordandola come “una giovane ufficiale di grande valore umano e professionale”. La giovane era imbarcata sulla fregata Luigi Rizzo, di stanza a La Spezia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
