Gasperini torna a Bergamo | dopo nove anni da sogno ritrova l’Atalanta da avversario

Gasperini torna a Bergamo da avversario, dopo nove anni alla guida dell’Atalanta. L’allenatore riconosce l’emozione del ritorno, sottolineando comunque la soddisfazione per la posizione attuale della Roma in classifica. Un incontro tra passato e presente, che suscita interesse sia tra tifosi che appassionati di calcio, in un momento di grande fermento per entrambe le squadre.

“ Sarà emozionante di sicuro, ma sono anche contento di arrivarci con una Roma in questa posizione in classifica, che sta facendo un ottimo percorso. Sarà una grandissima emozione tornare in quello stadio, con quella gente, con dei ragazzi che mi hanno permesso di poter fare una grande carriera ed avere questa grande felicità”. Non ha usato giri di parole Gian Piero Gasperini, che dopo il netto successo della sua Roma contro il Genoa, si prepara a vivere la notte più attesa, più suggestiva e densa di ricordi della sua carriera: il tecnico di Grugliasco, infatti, si appresta a tornare a Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

