Roma testa all’Atalanta | Gasperini torna a Bergamo da avversario
Dopo la vittoria contro il Genoa, la Roma si prepara ad affrontare l’Atalanta a Bergamo. La sfida rappresenta un momento importante nel calendario stagionale, richiedendo concentrazione e determinazione. Gasperini, tornato da avversario, guiderà la sua squadra in un match che richiede attenzione tattica e strategica, senza enfasi o sensazionalismi. Un'occasione per entrambe le squadre di confermare le proprie ambizioni nel campionato.
La vittoria contro il Genoa è già alle spalle. Alla Roma non è concesso fermarsi, perché il calendario presenta subito un incrocio che va oltre i novanta minuti. Dopo l’Olimpico e il ritorno carico di significati di Daniele De Rossi da avversario, sarà ora Gian Piero Gasperini a vivere una partita speciale. Il 3 gennaio i giallorossi saranno di scena al Gewiss Stadium, casa dell’ Atalanta. Per Gasperini non sarà una trasferta come le altre. Bergamo è stata la sua casa professionale per nove anni, al punto da consegnargli anche la cittadinanza onoraria. Un legame profondo, che ora lascia spazio alla competizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
