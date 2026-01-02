Gasperini non ha dubbi su questo mercato di gennaio | Diverso dagli altri le big si stanno scatenando Poi il commento ironico su Raspadori!

Gasperini si mostra sicuro riguardo al mercato di gennaio, evidenziando come le grandi squadre stiano attivamente rinforzando le proprie rose. Il tecnico giallorosso commenta con un tono critico e ironico anche su Raspadori, sottolineando le dinamiche di questa sessione di mercato. Di seguito, le dichiarazioni complete e il nostro approfondimento sulle strategie delle big in questa finestra invernale.

Roma, a Gasperini non basterebbe Raspadori: nuova frecciata a Massara, poi stuzzica Dybala - Alla viglia della gara della Roma contro la “sua” Atalanta, Gasperini torna a parlare di mercato: Raspadori non gli basta. sport.virgilio.it

Gasperini: "Le big si stanno scatenando sul mercato, accettiamo la sfida. Raspadori? Chiedete in Spagna. Wesley acciaccato" - Gian Piero Gasperini è pronto a tornare in quella che è stata la sua casa per lunghi nove anni. msn.com

Gian Piero Gasperini non ha dubbi: quando Dybala è a disposizione, gioca sempre. «Anche se è a mezzo servizio va bene lo stesso» x.com

Roma-Genoa, le probabili scelte: in difesa e in attacco i dubbi e l'influenza Il Romanista (G.Fasan) Hermoso con la pubalgia, Ziolkowski influenzato. Anche Baldanzi non sta bene: Gasperini porta anche Dovbyk in panchina Non è stata la vigilia che si aspetta - facebook.com facebook

