Gasperini non ha dubbi su questo mercato di gennaio | Diverso dagli altri le big si stanno scatenando Poi il commento ironico su Raspadori!
Gasperini si mostra sicuro riguardo al mercato di gennaio, evidenziando come le grandi squadre stiano attivamente rinforzando le proprie rose. Il tecnico giallorosso commenta con un tono critico e ironico anche su Raspadori, sottolineando le dinamiche di questa sessione di mercato. Di seguito, le dichiarazioni complete e il nostro approfondimento sulle strategie delle big in questa finestra invernale.
Gasperini sicuro sul mercato di gennaio: le dichiarazioni del tecnico giallorosso ed il commento su Raspadori. Il mercato invernale della Roma entra nel vivo con una trattativa che potrebbe cambiare il volto dell’attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini. Durante la recente conferenza stampa, l’allenatore giallorosso ha risposto con ironia alle domande sul possibile arrivo di Giacomo Raspadori, invitando i giornalisti a cercare risposte direttamente in Spagna, dove il calciatore milita attualmente con la maglia dell’ Atletico Madrid. Nonostante il tentativo di sviare l’attenzione, le indiscrezioni confermano che l’affare è in dirittura d’arrivo, con il DS Massara impegnato a limare gli ultimi dettagli burocratici per riportare il talento classe 2000 in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
