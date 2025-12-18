Pruzzo si esprime senza mezzi termini sul futuro big match tra Juventus e Roma, sottolineando le difficoltà offensive dei giallorossi. Il suo punto di vista si concentra sulla sfida imminente all’Allianz Stadium, mentre si apre anche un dibattito tra Spalletti e Gasperini, due allenatori che potrebbero influenzare significativamente il risultato. Un confronto tra analisi e aspettative che accende l’attesa per un incontro decisivo.

© Juventusnews24.com - Pruzzo non ha dubbi in vista di Juve Roma: «I giallorossi hanno il peggior attacco». Poi il commento su chi sceglierebbe tra Spalletti e Gasperini

Pruzzo analizza il big match di sabato all’Allianz Stadium tra Juve e Roma. L’ex bomber punta su Ferguson e teme l’impatto difensivo. In vista dell’attesissimo scontro diretto tra Juventus e Roma, l’ex centravanti giallorosso Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per analizzare il momento delle due squadre. Il “Bomber” ha messo in guardia Luciano Spalletti sulla pericolosità della formazione capitolina, pur sottolineando alcune fragilità strutturali che potrebbero favorire i bianconeri nella sfida di sabato sera. Al centro della riflessione di Pruzzo c’è l’attacco della Roma, attualmente tra i meno prolifici del campionato, e la gestione tattica di Gian Piero Gasperini, che dovrà fare i conti con un’assenza pesante nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

