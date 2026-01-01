Si chiama Flossie ed è la gatta più anziana del mondo | ha appena compito 30 anni ecco la sua storia

Flossie è la gatta più anziana del mondo, avendo recentemente spento 30 candeline. La sua storia, raccontata dal New York Post, suscita curiosità e ammirazione per la lunga vita di questa amata compagna. Nato il 29 dicembre, il suo percorso testimonia la vitalità e la resistenza di un animale che sembra aver superato le proprie nove vite, diventando simbolo di longevità e affetto duraturo.

Il New York Post, che pubblica la sua storia, si chiede se abbia messo insieme le sue nove vite. Sì, stiamo parlando di un gatto, anzi di una gatta che lo scorso 29 dicembre ha festeggiato un'età di quelle importanti: si chiama Flossie e ha compiuto 30 anni. La gattina ha così rinnovato il suo primato nel Guinness come gatto vivente più anziano del mondo. E la sua proprietaria, Vicki Green, al Post racconta: "Sapevo fin dall'inizio che Flossie fosse una gatta speciale, ma non avrei mai immaginato di condividere la mia casa con una detentrice di un record mondiale". Nata il 29 dicembre 1995, Flossie è una gatta europea a pelo corto con mantello tartarugato.

Flossie, la gatta più longeva del mondo, il 29 dicembre è giunta alla veneranda età di 30 anni. - facebook.com facebook

