Fiorentina e Cremonese si affrontano nella diciottesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un importante momento di svolta per entrambe le squadre, con i viola alla ricerca di punti fondamentali per migliorare la posizione in classifica e i grigiorossi determinati a confermare le proprie prestazioni fin qui positive. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242026. Ennesimo dentro o fuori per i viola, chiamati a vincere per lasciare il fondo della classifica, ma I grigiorossi vogliono continuare a sorprendere come fatto fin’ora. Fiorentina vs Cremonese si giocherà domenica 4 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola sono tornati nel baratro perdendo a Parma ed ora la situazione in classifica si fa sempre più drammatica. La squadra di Vanola è infatti sempre ultima con 9 punti, e un distacco di sei lunghezze dalla salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Cremonese, diciottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Spezia-Pescara, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Catanzaro vs Cesena, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dove vedere Fiorentina-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Parma-Fiorentina apre l'ultima del 2025; Soccer | Fiorentina vs. Milan (en Español).

Probabili formazioni Fiorentina-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Dzeko, Gudmundsson, Bonazzoli e Sanabria - Sempre più con l'acqua alla gola, la Fiorentina ospita la Cremonese sorpresa del campionato: le scelte di formazione di Paolo Vanoli e Davide Nicola. goal.com