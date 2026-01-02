Fiesole, 2 gennaio 2026 – Alessio, ragazzo ipovedente con difficoltà motorie, ha trasformato le sue sfide in un ruolo di protagonista nel paese. Con il supporto di “Una Casa a Caldine”, è diventato un cantastorie che con orgoglio condivide storie e ricordi di Fiesole, dimostrando come l’identità e il senso di comunità possano superare le barriere legate alla disabilità.

Fiesole, 2 gennaio 2026 – Alessio ha gravi problemi di vista e difficoltà motorie, ma insieme agli amici di “ Una Casa a Caldine ” si sente forte, si sente a casa, non è “quello con la disabilità”, ma è Alessio: quello che scherza, che ricorda e racconta gli aneddoti del paese, che protegge gli altri ragazzi, che parla orgoglioso in pubblico di questo luogo che per lui è rifugio, identità, appartenenza. È questa la forza di “Una Casa a Caldine”, il progetto promosso dal Comune di Fiesole e gestito dalla Cooperativa Sociale Il Girasole, ospitato nei locali messi a disposizione dalla Fratellanza Popolare: dieci ragazzi con disabilità diverse che si ritrovano, fanno attività, guardano film, escono insieme, ma soprattutto vivono relazioni vere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, la storia di Alessio: il ragazzo ipovedente diventato cantastorie del paese

Leggi anche: Il ragazzo di periferia diventato uno dei più bravi pizzaioli d’Italia. Storia di Raffaele Bonetta

Leggi anche: Tragedia a Fiesole, muore un ragazzo di 30 anni. Chi era la vittima

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tragedia a Fiesole, muore un ragazzo di 30 anni. Chi era la vittima - Firenze, 8 novembre 2025 – Incidente mortale ieri pomeriggio, 7 novembre, intorno alle 18,30 in via Mantellini, fra San Domenico e Fiesole. lanazione.it

Sul colle che domina Fiesole, il complesso monastico di San Francesco è un luogo in cui fede, arte e storia convivono da secoli. La sua presenza racconta una lunga continuità di vita religiosa e culturale, profondamente intrecciata con quella della città. La chi - facebook.com facebook