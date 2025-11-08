tragedia a fiesole muore un ragazzo di 30 anni chi era la vittima

Firenze, 8 novembre 2025 – I ncidente mortale ieri pomeriggio, 7 novembre, intorno alle 18,30 in via Mantellini, fra San Domenico e Fiesole. Filippo Ramazzotti, 30 anni, fiesolano con la passione della moto, è deceduto dopo lo schianto: il giovane stava salendo verso Fiesole quando ha tamponato un’auto ferma a causa del traffico. La strada è stata chiusa per due ore per permettere ai sanitari di intervenire e alla polizia municipale di svolgere i rilievi. Un morto nell’incidente: Fiesole, tragedia in serata Secondo quanto emerge, l’incidente è avvenuto dopo una curva, dove una vettura era ferma in coda a causa di un cantiere in fase di smontaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

