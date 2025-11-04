Londra il T-Rex del Museo di Storia Naturale sfoggia il maglione natalizio

Lapresse.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È già Natale al Museo di Storia Naturale di Londra. I festeggiamenti sono iniziati con la presentazione del design del maglione natalizio 2025. Il Tirannosauro Rex animatronico a grandezza naturale del museo ha sfoggiato la sua versione oversize del maglione, realizzata da una impresa sociale chiamata NOTJUST. Ci sono voluti circa tre chilogrammi di cotone e circa 15 ore per realizzarlo e circa due ore per farglielo indossare. La collezione festiva del museo è disponibile anche su sciarpe e calzini e, per la prima volta, sono disponibili anche maglioni natalizi per cani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

londra il t rex del museo di storia naturale sfoggia il maglione natalizio

© Lapresse.it - Londra, il T-Rex del Museo di Storia Naturale sfoggia il maglione natalizio

Leggi anche questi approfondimenti

Londra, il T-Rex del Museo di Storia Naturale sfoggia il maglione natalizio - I festeggiamenti sono iniziati con la presentazione del design del maglione ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Questo museo di Londra si trasforma per Natale, T-Rex compreso. La magia ha inizio - La magia del Natale ha inizio ed è pronta a coinvolgerci tutti con le sue atmosfere incredibili, fatte di luci, colori e calore. Secondo siviaggia.it

Londra, anche il T-Rex del museo si prepara al Natale - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Scrive video.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Londra T Rex Museo