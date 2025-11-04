È già Natale al Museo di Storia Naturale di Londra. I festeggiamenti sono iniziati con la presentazione del design del maglione natalizio 2025. Il Tirannosauro Rex animatronico a grandezza naturale del museo ha sfoggiato la sua versione oversize del maglione, realizzata da una impresa sociale chiamata NOTJUST. Ci sono voluti circa tre chilogrammi di cotone e circa 15 ore per realizzarlo e circa due ore per farglielo indossare. La collezione festiva del museo è disponibile anche su sciarpe e calzini e, per la prima volta, sono disponibili anche maglioni natalizi per cani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, il T-Rex del Museo di Storia Naturale sfoggia il maglione natalizio