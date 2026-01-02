Etere patria famiglia | triste ventennio lungo quarant’anni
Claudio Pavone, storico e archivista tra i più rappresentativi del secondo Novecento, ha contribuito a definire importanti concetti come la «continuità dello Stato» già negli anni Settanta. La sua analisi si inserisce in un contesto complesso, segnato da un ventennio che ha lasciato un’impronta profonda sulla memoria collettiva e sul senso di patria, famiglia ed etere, offrendo uno sguardo lucido e approfondito sul nostro passato recente.
Partigiano, archivista e storico tra i più lucidi del secondo Novecento, è Claudio Pavone ad aver elaborato già a metà degli anni Settanta il concetto di «continuità dello Stato», smontando . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
