Etere patria famiglia | triste ventennio lungo quarant’anni

Claudio Pavone, storico e archivista tra i più rappresentativi del secondo Novecento, ha contribuito a definire importanti concetti come la «continuità dello Stato» già negli anni Settanta. La sua analisi si inserisce in un contesto complesso, segnato da un ventennio che ha lasciato un’impronta profonda sulla memoria collettiva e sul senso di patria, famiglia ed etere, offrendo uno sguardo lucido e approfondito sul nostro passato recente.

